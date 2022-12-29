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Сегодня, 17:46

Тарпищев назвал Кудерметову и Медведева спортсменами года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» выбрал лучших спортсменов года.

«Вероника Кудерметова и Даниил Медведев, однозначно. Она чемпионка мира, он был первой ракеткой мира. Кто ж еще?» — сказал Тарпищев «СЭ».

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в 2022 году.

В этом году 26-летний россиянин выиграл два турнира ATP. Кроме того, он пробыл в статусе первой ракетки мира 16 недель, что является рекордом для российских теннисистов.

Теннис
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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