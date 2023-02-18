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Сегодня, 18:54

Тарпищев назвал ожидаемой победу Медведева над Димитровым на турнире в Роттердаме

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2.

«В принципе это ожидаемая победа. При нормальной игре Медведев сильнее. В первом сете у Димитрова шансов не было. На задней линии Медведев играл лучше и лучше выполнял первую подачу. Во втором сете три гейма Димитров играл как Медведев, но это был потолок его возможностей. При такой интенсивности игры Медведев его превосходил. Медведев может играть так два-три часа, а Димитров от силы полчаса. По темпу игры Медведев был сильнее. Результат закономерен», — сказал Тарпищев «СЭ».

Благодаря этой победе Медведев с понедельника вернется в топ-10 рейтинга ATP.

За титул 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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