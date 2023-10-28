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Сегодня, 22:27

Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Циципасом на турнире в Вене

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Даня стабильно проводит турнир и вышел в финал без нервов. Сегодня он реально был сильнее Циципаса и выиграл по делу. Сам подавал удачно, играл цепче, длиннее — победа закономерна», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

За титул на турнире в Вене Медведев поборется с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл еще одного представителя России Андрея Рублева.

Источник: https://tass.ru/sport/19143627
Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Шамиль Тарпищев
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