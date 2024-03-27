Тарпищев назвал закономерным поражение Хачанова в матче со Зверевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от немца Александра Зверева (1:6, 4:6) в четвертом круге «мастерса» в Майами.

«Поражение Карена закономерно. Один из его козырей, подача, против Зверева не несет такой опасности, как с другими. Пока он остается неудобным соперником для Хачанова. Карену сложно играть против Зверева. Тем не менее он выступил [на турнире] неплохо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале турнира в Майами Зверев сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия).