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27 марта, 13:22

Тарпищев назвал закономерным поражение Хачанова в матче со Зверевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от немца Александра Зверева (1:6, 4:6) в четвертом круге «мастерса» в Майами.

«Поражение Карена закономерно. Один из его козырей, подача, против Зверева не несет такой опасности, как с другими. Пока он остается неудобным соперником для Хачанова. Карену сложно играть против Зверева. Тем не менее он выступил [на турнире] неплохо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале турнира в Майами Зверев сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия).

Источник: ТАСС
Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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