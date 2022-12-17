Тарпищев объяснил, из-за чего Карацев переживает спад в карьере

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал верным решение Аслана Карацева вернуться к белорусскому тренеру Егору Яцыку.

«Карацев правильно принял решение вернуться к белорусскому тренеру Яцыку, который вывел его в элиту. От него вообще не нужно было отказываться, потому что спад произошел из-за неразумного решения сменить тренера.

Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам. Карацев — самый возрастной из наших ребят, и вернется ли он на свой прежний уровень, будет зависеть от тех физических кондиций, которая дала ему природа. Если физически будет выглядеть хорошо, то вполне может вернуться на прошлогодний уровень топ-15», — приводит Sport24 слова Тарпищева.

В данный момент 29-летний Карацев занимает 59-е место в рейтинге ATP.