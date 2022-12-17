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17 декабря, 23:05

Тарпищев объяснил, из-за чего Карацев переживает спад в карьере

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал верным решение Аслана Карацева вернуться к белорусскому тренеру Егору Яцыку.

«Карацев правильно принял решение вернуться к белорусскому тренеру Яцыку, который вывел его в элиту. От него вообще не нужно было отказываться, потому что спад произошел из-за неразумного решения сменить тренера.
Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам. Карацев — самый возрастной из наших ребят, и вернется ли он на свой прежний уровень, будет зависеть от тех физических кондиций, которая дала ему природа. Если физически будет выглядеть хорошо, то вполне может вернуться на прошлогодний уровень топ-15», — приводит Sport24 слова Тарпищева.

В данный момент 29-летний Карацев занимает 59-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-12-17-tarpishchev-rublev-i-daniil-medvedev-sygrali-na-svoyem-urovne-oba-v-mirovoy-desyatke-zadacha-vypolnena
Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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