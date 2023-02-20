Тарпищев объяснил, почему Хачанов снялся с двух турниров подряд

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему Карен Хачанов снялся с турниров в Роттердаме и Марселе.

«Он не захотел играть в крытом помещении. Его команда решила, что лучше сконцентрироваться на грунте. Никакой травмы у него нет. Это чисто рабочий вариант. Он увеличивает систему подготовки в плане получения физической нагрузки, чтобы выйти на хороший функциональный уровень. Он пытается добиться максимума в плане подготовки», — сказал Тарпищев «СЭ».

Турнир ATP 250 в Марселе пройдет с 20 по 26 февраля.