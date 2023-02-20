0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:30

Тарпищев объяснил, почему Хачанов снялся с двух турниров подряд

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему Карен Хачанов снялся с турниров в Роттердаме и Марселе.

«Он не захотел играть в крытом помещении. Его команда решила, что лучше сконцентрироваться на грунте. Никакой травмы у него нет. Это чисто рабочий вариант. Он увеличивает систему подготовки в плане получения физической нагрузки, чтобы выйти на хороший функциональный уровень. Он пытается добиться максимума в плане подготовки», — сказал Тарпищев «СЭ».

Турнир ATP 250 в Марселе пройдет с 20 по 26 февраля.

Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP