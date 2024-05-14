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Сегодня, 14:20

Тарпищев объяснил тяжелую победу Медведева над Меджедовичем в третьем круге «мастерса» в Риме

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над сербом Хамадом Меджедовичем в матче третьего круга турнира ATP 1000 в Риме со счетом 7:6, 2:6, 7:5.

«Медведев еле уполз, но земля есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее. Это проблема не качества игры, а того, что мы мало играем на грунте. Плюс соперник Дани играл без давления, ему терять было нечего», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге соревнований Медведев сыграет с американцем Томми Полом (14-й номер «посева»).

Даниил Медведев
Хамад Меджедович
Шамиль Тарпищев
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