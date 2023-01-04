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Сегодня, 10:49

Тарпищев объяснил, за счет чего у Медведева будет преимущество в матче против Хачанова

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над сербом Миомиром Кецмановичем (6:0, 6:3) во втором круге турнира ATP в Аделаиде.

«Физически Даниил выглядит абсолютно нормально. Подготовительный период он прошел хорошо. Будем ждать результатов, когда он раскроется. Пока говорить рановато, еще не тот период времени. Матч в четвертьфинале турнира в Аделаиде против Хачанова? Они физически должны быть в одном состоянии. По классу игры Медведев повыше. Думаю, за счет этого у него будет преимущество», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Аделаиде в пятницу, 6 января. Начало матча запланировано на 02.00 (мск). Хачанов во втором круге победил британца Джека Дрэйпера (6:4, 6:2).

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде и сыграет с Хачановым