Тарпищев: «Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

«При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос». Только что в Мадриде он же прошел Алькараса, а в пяти сетах ему даже удобнее с ним будет играть, — сказал Тарпищев. — У мужчин явного лидера нет — все будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира. Есть фавориты — Синнер и Циципас, плюс еще четыре-пять человек, кто хорошо подает. Так что у Рублева все есть для успеха на «Ролан Гаррос». Надо вработаться в турнир, пройти первую неделю, а начиная с полуфиналов шансы у всех примерно равные», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Рублев в финале турнира в Мадриде обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Рублева эта победа стала 16-й за карьеру в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).