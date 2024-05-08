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Сегодня, 13:52

Тарпищев: «Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

«При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос». Только что в Мадриде он же прошел Алькараса, а в пяти сетах ему даже удобнее с ним будет играть, — сказал Тарпищев. — У мужчин явного лидера нет — все будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира. Есть фавориты — Синнер и Циципас, плюс еще четыре-пять человек, кто хорошо подает. Так что у Рублева все есть для успеха на «Ролан Гаррос». Надо вработаться в турнир, пройти первую неделю, а начиная с полуфиналов шансы у всех примерно равные», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Рублев в финале турнира в Мадриде обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Рублева эта победа стала 16-й за карьеру в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Источник: https://tass.ru/sport/20740069
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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