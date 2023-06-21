Тарпищев отметил, что для Медведева подготовка к Уимблдону важнее турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал турнира АТР в Галле.

«Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на «харде». Сейчас у него задача — хорошо подготовиться к Уимблдону. Поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошел дальше — и хорошо. Но сейчас это не главное», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Во втором круге турнира в Галле Медведев одержал победу нал сербом Ласло Джере. В четвертьфинале его соперником станет Роберто Баутиста-Агут из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.