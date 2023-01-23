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Сегодня, 22:37

Тарпищев: «На сегодняшний день для меня самый лучший теннисист в мире Новак Джокович»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, кого считает лучшим теннисистом мира на данный момент.

«На сегодняшний день для меня самый лучший теннисист в мире, несомненно, Новак Джокович. Потому что он единственный, кто играет по всему корту. Практически из любой ситуации, из любого места площадки может попасть по мячу. У него меньше всего проблем в силу технико-тактического умения и оснащения. На данный момент Джокович сильнее всех.

Кто в России самый лучший теннисист? На этот вопрос не могу ответить. На меня будут обижаться другие, ха-ха», — цитирует Тарпищева Sport24.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2023, где сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.

Джокович занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-23-tarpishchev-dzhokovich-dlya-menya-samyy-luchshiy-tennisist-v-mire-na-dannyy-moment-on-silneye-vsekh
Теннис
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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