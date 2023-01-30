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Сегодня, 10:35

Тарпищев о лидерстве Джоковича в рейтинге ATP: «Физические кондиции, голова на месте, поэтому и первый»

Микеле Антонов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение Новака Джоковича на первое место в обновленном рейтинге ATP.

«Джокович реально первый и по качеству игры, и по всем параметрам. Великолепная четверка когда-то рассыпалась, один Новак остался. Поэтому логично, что он на сегодня сильнейший. Джокович — единственный человек, который играет веером по всему корту и может из любой точки корта направить мяч. Плюс физические кондиции, голова на месте. Поэтому он и первый. 22 турнира «Большого шлема» выиграл, и еще пару выиграет. Лидер мирового тенниса, наш друг», — сказал Тарпищев «СЭ».

После победы на Australian Open у 35-летнего Джоковича 7070 очков, он опередил испанца Карлоса Алькараса (6730), который лидировал в рейтинге ATP ранее. Третью строчку занимает финалист минувшего Australian Open Стефанос Циципас (6195).

Теннис
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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