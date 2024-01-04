Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:20

Тарпищев рассказал о состоянии Карацева после повреждения ноги

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ» о состоянии российского теннисиста Аслана Карацева, который получил повреждение в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

«Повреждение оказалось несерьезным. Нужно время, чтобы восстановиться. Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет», — сказал Тарпищев «СЭ».

30-летний россиянин снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Легендарному тренеру Олегу Романцеву исполнилось 70 лет
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Рублев обыграл Броади в турнире в Гонконге

Александр Медведев: «Уверен, Джоковичу в России будет обеспечен восторженный прием»