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Сегодня, 13:01

Тарпищев рассказал, почему не смотрит матчи российских теннисистов на турнире в Аделаиде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Лоренцо Сонего на турнире в Аделаиде (7:6 (8:6), 2:1).

«Победа Медведева? Даже не смотрю. Нет смысла. Не тот период времени, чтобы смотрел. Результат меньше всего интересует. Даже дело не в том, что соперник Даниила отказался играть. Не показателен результат. Сейчас на фоне физической нагрузки они играют без ощущений. Поэтому сейчас не до отработки приемов. Когда чувства мяча еще нет, играют чисто на желании, плюс на физических кондициях. Но особо ты не попадаешь, потому что чувства придут где-то через две недели, ближе к основному турниру», — сказал Тарпищев «СЭ».

Итальянец Лоренцо Сонего отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета.

Российский теннисист 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Следующим соперником россиянина будет серб Миомир Кецманович. Матч состоится 4 января.

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