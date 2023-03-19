Тарпищев рассказал, за счет чего Медведев сможет продлить победную серию

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победной серии Даниила Медведева.

«Нормально выглядел Даня, травма уже не беспокоит. Тиафо — неприятный игрок, рвет постоянно темп матча, но Медведев справился. Результат матча закономерен, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Медведев хорошо выглядит, его победная серия продолжается, но важно, чтобы он успевал восстанавливаться — тогда она еще продлится».

Медведев победил в 3-м турнире ATP подряд. В следующем матче он сыграет в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Карлосом Алькарасом 20 марта.