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Сегодня, 10:57

Тарпищев рассказал, за счет чего Медведев сможет продлить победную серию

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победной серии Даниила Медведева.

«Нормально выглядел Даня, травма уже не беспокоит. Тиафо — неприятный игрок, рвет постоянно темп матча, но Медведев справился. Результат матча закономерен, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Медведев хорошо выглядит, его победная серия продолжается, но важно, чтобы он успевал восстанавливаться — тогда она еще продлится».

Медведев победил в 3-м турнире ATP подряд. В следующем матче он сыграет в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Карлосом Алькарасом 20 марта.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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