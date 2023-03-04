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Сегодня, 11:24

Тарпищев считает, что агрессивность и тактика станут ключевыми факторами в матче Рублева и Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что ключевую роль в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым сыграют агрессивность и тактика.

«Приятно, что в это непростое для нас время состоится русский финал. Агрессивность и тактика станут двумя ключевыми факторами в этой встрече. Рублев показал в полуфинале свой лучший матч в теннисной карьере. Играл разнообразно и на высокой скорости. Эти два фактора очень важны», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Спортсмены сыграют между собой в финале турнира в Дубае (ОАЭ). Встреча пройдет 4 марта.

В полуфинале 27-летний Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4), а 25-летний Рублев одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (11:9).

Источник: https://tass.ru/sport/17195511
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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