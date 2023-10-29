Тарпищев считает, что действия Рублева были прогнозируемы в матче с Синнером

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче Андрея Рублева и Янника Синнера в полуфинале турнира в Вене. Итальянец победил со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

«Рублев перешел немного свой пик формы, к сожалению. Интенсивность была сумасшедшая, Андрей не сохранил чистоту исполнения, и он был более прогнозируем для Синнера. Вторую подачу почти всегда подавал под лево, и тот легко угадывал и бил по восходящему мячу. В этом матче Синнер был получше, хотя играй Рублев почище, шансы на выход в финал у него были бы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который является действующим победителем турнира.