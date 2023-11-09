Тарпищев считает, что Медведев и Рублев могут дойти до финала на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Турине.

«Перед Итоговым турниром Рублев в хорошей форме. Играет хорошо — это показал турнир в Париже. Дане нужен небольшой отдых, и потом хорошая подготовка, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Теоретически каждый из наших способен хорошо выступить, дойти до финала. При хорошей жеребьевке».

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине.