Тарпищев считает, что Медведев может надолго выбыть из-за травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что четвертая ракетка мира Даниил Медведев может на длительный срок выбыть из строя из-за травмы, полученной на турнире ATP 1000 в Мадриде.

«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале. К сожалению, он получил травму. Надеюсь, все обойдется, но если травма серьезная — приводящая, — это надолго. Надо смотреть на глубину повреждения», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четверг, 2 мая, Медведев снялся с четвертьфинального матча против чеха Иржи Легечки после первого сета.