Тарпищев считает, что Медведев способен обыграть Синнера и выйти в финал турнира в Майами

Россиянин Даниил Медведев способен выйти в финал «мастерса» в Майами, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Даня должен был выходить в полуфинал. Ждем матча с Синнером, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым. И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал».

Медведев обыграл чилийца Николаса Джарри в четвертьфинальном матче со счетом 6:2, 7:6 (9:7). В полуфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 6-4 в пользу Медведева.