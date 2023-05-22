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Сегодня, 13:09

Тарпищев считает, что Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Даниил Медведев способен опередить испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

«Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса. В Риме он выиграл 20-й турнир — это тоже серьезное достижение. Буду звонить, поздравлять его», — цитирует Тарпищева ТАСС.

21 мая Медведев в финале турнира ATP в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

Источник: https://tass.ru/sport/17809239
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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