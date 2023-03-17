Тарпищев считает, что Медведев успеет восстановиться от травмы к полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что у россиянина Даниила Медведева есть время на восстановление к полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе.

«Американец будет непростым соперником в полуфинале. Он рвет игру, к тому же резкий, скоростной теннисист. В этом плане нужны ноги в подходе к мяу — с позиции травмы, которая случилась у Дани в матче со Зверевым, это плохо. Но есть время на восстановление, должно быть физически Медведеву уже полегче. Хотя с точки зрения рывков он будет не оптимально готов», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В матче четвертого круга против немца Александра Зверева Медведев повредил лодыжку.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч пройдет 18 марта в 21.00 по московскому времени.