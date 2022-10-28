Тарпищев считает, что Медведеву по силам выиграть турнир в Вене

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев способен одержать победу на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия).

«По качеству игры Даня не уставший, свежий, хорошо двигается на корте, играет стабильно. По нему видно, что от травмы он окончательно избавился и его ничего не беспокоит. Всех побеждает уверенно, в двух сетах, и Димитрова должен обыграть. Спад у него должен быть, но не на этом турнире, который он способен выиграть», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Сегодня, 28 октября, Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Вене со счетом 6:4, 6:2. В полуфинальном матче 4-я ракетка мира встретится с Григором Димитровым из Болгарии.