Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:46

Тарпищев считает, что Рублев обыграл Изнера за счет скорости

Алина Савинова
Telegram Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе россиянина Андрея Рублева в матче второго круга турнира в Париже.

«То, что Рублев прошел дальше, — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Изнера обыграл за счет скорости, просто его задавил», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Рублев одержал победу над американцем Джоном Изнером со счетом 6:2, 6:3. Следующий соперник российского теннисиста определится позже.

Источник: https://tass.ru/sport/16216969
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Алькарас прокомментировал свое самочувствие