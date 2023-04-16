Тарпищев считает, что Рублев победил в финале турнира в Монте-Карло за счет внутренней мобилизации

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монте-Карло.

«Объективно соперник Андрея не успел восстановиться после полуфинала. При нормальной игре Руне 50% подачи Рублева для победы бы не хватило. Игра была очень неровной, нервной, оба играли нечисто. Удача была на нашей стороне, но то, что Рублев старался и за счет внутренней мобилизации переломил матч, это ему в плюс», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Для Рублева эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.