Тарпищев: «У Рублева есть сложности со здоровьем, но он не пропустит Уимблдон»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что шестая ракетка мира Андрей Рублев собирается выступить на Уимблдоне, хотя и имеет проблемы со здоровьем.

«У Рублева есть сложности со здоровьем, и ему надо взять перерыв по медицинским причинам, но он не хочет пропускать Уимблдон и планирует там сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, что Рублев не выступит на Олимпиаде в Париже. В 2024 году он выиграл два турнира — «Мастерс» в Мадриде и соревнования в Гонконге. Всего за карьеру Андрей завоевал 16 титулов ATP.

На турнирах «Большого шлема» россиянин ни разу не проходил дальше 1/4 финала. Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.