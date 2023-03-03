Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:55

Тарпищев видит проявление характера в написании Рублевым фразы «Цой жив»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский теннисист Андрей Рублев после победы в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6) написал на камере «Tsoi is alive» («Цой жив»).

«Рублев написал на камере «Цой жив»? Это проявление характера! Кто-то пишет афоризмы, кто-то цитирует поэтов. Это индивидуально. Это вариант проявления эмоций. Нормально отношусь к Цою. Выдающийся человек со своим взглядом на жизнь и музыку. Очень интересен, как индивидуальная личность», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале турнира в Дубае, который состоится 4 марта, Андрей Рублев встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
2
0
Читайте также
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников — о встрече Медведева и Рублева в финале турнира в Дубае: «Справились, молодцы!»

В ФТР объяснили, за счет чего Медведев обыграл Джоковича в полуфинале турнира в Дубае