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Сегодня, 00:20

Тарпищев: «Ельцин никогда не матерился. Самое крепкое ругательство — «японский бог!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Борис Ельцин и Шамиль Тарпищев.
Фото Global Look Press
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о взаимоотношениях с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

— Он и с вами оставался на «вы»?

— Исключительно на «вы» — со всеми! Сколько я был рядом — не услышал от Ельцина ни единого матерного слова. Просто не употреблял мат. Самое крепкое ругательство — «японский бог!». Заменяло все.

— Яркая личность.

— Как бы человек ни ругал Ельцина, а попадал к нему в кабинет — и становился кроликом. Все до единого! У него глаз проницательный, сильная воля, — под этим взглядом люди менялись. Поразительно!

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Теннис
Шамиль Тарпищев
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