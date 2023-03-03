Тарпищев: «Ельцин никогда не матерился. Самое крепкое ругательство — «японский бог!»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о взаимоотношениях с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

— Он и с вами оставался на «вы»?

— Исключительно на «вы» — со всеми! Сколько я был рядом — не услышал от Ельцина ни единого матерного слова. Просто не употреблял мат. Самое крепкое ругательство — «японский бог!». Заменяло все.

— Яркая личность.

— Как бы человек ни ругал Ельцина, а попадал к нему в кабинет — и становился кроликом. Все до единого! У него глаз проницательный, сильная воля, — под этим взглядом люди менялись. Поразительно!