Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:36

Тарпищев: «Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о перспективах Даниила Медведева, выступающего на «мастерсе» в Шанхае. В субботу россиянин одержал победу над чилийцем Кристианом Гариным (6:3, 6:3) во втором круге турнира.

«Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит. У него достаточно плохая сетка сейчас начинается. Корда рвет игру. Единственное, что в данном случае в плюс Медведеву, так это то, что Корда не такой быстрый. Но в принципе его ждут неудобные соперники. Остальное — вопрос качества формы. По покрытию и классу игры Медведев должен их проходить», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев сыграет с Себастьяном Кордой (США).

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Обсудить
Читайте также
Самсонова победила латвийку Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае
Бабочка атаковала Медведева в Шанхае. Но не спасла его соперника от поражения
Кафельников о 60-й победе Медведева в сезоне: «Число не имеет значение. Имеют значение титулы»
Селиваненко считает, что Медведев одолел Гарина на классе: «Он со свежими силами играет на своем привычном уровне»
Медведев одержал 60 побед в сезоне и рассчитывает побить личный рекорд
Медведев обыграл Гарина и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае