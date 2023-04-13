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Сегодня, 09:33

Тарпищев заявил, что Медведев может закончить год в статусе первой ракетки мира

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев в конце года может быть первым или вторым в рейтинге АTP.

«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 000 очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге. Грунт — покривите медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции, но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

12 апреля Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Монте-Карло. Следующим его соперником станет немец Александр Зверев.

В этом сезоне 27-летний россиян выиграл четыре турнира — в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами.

Источник: https://tass.ru/sport/17514015
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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