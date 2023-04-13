Тарпищев заявил, что Медведев может закончить год в статусе первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев в конце года может быть первым или вторым в рейтинге АTP.

«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 000 очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге. Грунт — покривите медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции, но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

12 апреля Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Монте-Карло. Следующим его соперником станет немец Александр Зверев.

В этом сезоне 27-летний россиян выиграл четыре турнира — в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами.