Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:54

Тарпищев заявил, что Медведев способен побороться за первую строчку рейтинга ATP в новом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев способен побороться за первое место мирового рейтинга.

«У ребят задачи на год те же, что и раньше. Медведеву надо вернуться в элиту, [ему] по силам побороться за первую строчку мирового рейтинга. В прошлом сезоне он и так играл прилично, несмотря на то что три месяца пропустил из-за травмы. [Карену] Хачанову надо также возвращаться на высокий уровень, ему по силам быть в десятке в новом сезоне. Арсен Карацев после возобновления работы с тренером [Егором] Яцыком стабилизировался. Ему надо продолжать прибавлять», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В активе 26-летнего Медведева 15 побед на турнирах ATP, на данный момент он является седьмой ракеткой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16736047
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
2
1
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Доцент РЭУ Лебединская заявила о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
Боец «Вагнера» рассказал о повторении подвига Гастелло летчиками Су-24М в ходе СВО
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович — о победе над Лестьенном: «Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле»

Кафельников рассказал, почему Медведева нельзя считать лучшим российским спортсменом 2022 года