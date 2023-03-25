Тарпищев заявил, что ранний вылет Зверева открывает дорогу Рублеву на турнире ATP в Майами

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что поражение представителя Германии Александра Зверева во втором круге турнира серии «Мастерс» ATP в Майами облегчает россиянину Андрею Рублеву продвижение по турниру.

«То, что Зверев вылетел, — это неожиданно, но это освобождает дорогу Рублеву. Они были в одной части сетки. В целом Андрей в форме, Кецманович ему по зубам — должен его задавить, и пройти далеко по турниру», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В ночь на субботу Зверев уступил японцу Таро Даниэлю — 0:6, 4:6. Рублев ранее обыграл американца Джеффри Вулфа — 7:6 (7:3), 6:4. Следующим соперников россиянина станет серб Миомир Кецманович.