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Сегодня, 13:55

Тарпищев заявил, что ранний вылет Зверева открывает дорогу Рублеву на турнире ATP в Майами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что поражение представителя Германии Александра Зверева во втором круге турнира серии «Мастерс» ATP в Майами облегчает россиянину Андрею Рублеву продвижение по турниру.

«То, что Зверев вылетел, — это неожиданно, но это освобождает дорогу Рублеву. Они были в одной части сетки. В целом Андрей в форме, Кецманович ему по зубам — должен его задавить, и пройти далеко по турниру», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В ночь на субботу Зверев уступил японцу Таро Даниэлю — 0:6, 4:6. Рублев ранее обыграл американца Джеффри Вулфа — 7:6 (7:3), 6:4. Следующим соперников россиянина станет серб Миомир Кецманович.

Источник: https://tass.ru/sport/17367835
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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