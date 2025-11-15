Видео
Сегодня, 11:46

Зверев: «Для меня этот сезон был невероятно неудачным»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото AFP

Немецкий теннисист Александр Зверев подвел итоги сезона-2025.

«Для меня это был невероятно неудачный сезон. Теннисный сезон длинный, в нем много взлетов и падений, но для меня взлетов было не так много. Финал Australian Open и Мюнхен. Всем остальным я очень недоволен», — сказал Зверев на пресс-конференции.

15 ноября Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не сумел выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. 28-летний немец завершит сезон на третьем месте в рейтинге ATP.

2

  • Гмитрий Дуберниев

    Девочка Саша, дальше будет только хуже. 3-я ракетка мира выиграла за сезон только 1 турнир, да и то 500. Уровень АТР - это УГ. Две звезды, а дальше куча авна.

    15.11.2025

  • No Name 4

    Мля, СЭкс, вы хоть заголовки за своими дебилами проверяйте! «Для меня это было невероятно неудачный сезон»

    15.11.2025

    Теннис
    Александр Зверев (теннис)
