Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Немец Александр Зверев победил австрийца Юрия Родионова во втором круге турнира в Мюнхене — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 39 минут. Игра, которая началась в 14.50 по московскому времени, несколько раз прерывалась из-за дождя.

Зверев вышел в четвертьфинал турнира и встретится с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Кристиан Гарин (Чили).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Юрий Родионов (Австрия) — 7:6 (7:3), 6:2

Джек Дрейпер (Великобритания, 6) — Рудольф Моллекер (Германия, WC) — 4:6, 6:1, 6:1