Рублев поднялся на 8-е место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP. Теперь теннисист занимает 8-е место, обойдя австралийца Алекса де Минаура.

Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Метце, но снялся с соревнований из-за повреждения мышц живота.

Итальянец Янник Синнер обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам сезона-2024. В тройке на данный момент находятся немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев, который 10 ноября уступил американку Тэйлору Фритцу на старте Итогового турнира, занимает 4-е место.

Рейтинг АТР, версия от 11 ноября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7315

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6810

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830

5 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4300

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3760

9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3745

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350

19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410

60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923

85 (75). Павел Котов (Россия) — 655