Накашима о победе над Рублевым: «Я здорово отвечал на его бэкхенды»

Американец Брэндон Накашима прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:4, 7:6 (8:6) во втором круге турнира в Барселоне.

«У меня хорошо получались подачи и прием. Было много возможностей на подаче Рублева и я здорово отвечал на его бэкхенды. Кроме того, я совмещал кроссы и укороченные, что стало важным фактором [победы]», — сказал Накашима после игры.

Накашима вышел в третий круг и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q).