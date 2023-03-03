Кафельников отреагировал на выход Медведева и Рублева в финал турнира в Дубае

Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в финал турнира в Дубае (ОАЭ).

«Зверев и Джокович — серьезные соперники? Медведев и Рублев справились. Молодцы! Они находятся в хорошей спортивной форме. Это единственное, что я могу подтвердить», — сказал Кафельников «СЭ».

Рублев в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9), а Медведев — серба Новака Джоковича (6:4, 6:4).

Финал турнира в Дубае пройдет завтра, 4 марта.