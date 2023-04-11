Теннисист Гахов рассказал о дружбе с Медведевым, Рублевым и Хачановым

198-я ракетка мира Иван Гахов поделился подробностями дружбы с другими российскими теннисистами.

«В прошлом году Андрей помог мне с одеждой, потому что у меня нет контракта с экипировочными спонсорами. С Даниилом мы тоже дружим, вместе рубимся в игры на телефоне и в PlayStation. Карен здесь поздравлял меня после каждой победы, так что мы в хороших отношениях», — приводит слова Гахова официальный сайт ATP.

Ранее 26-летний российский теннисист проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:7 (5:7), 2:6).