Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:55

Алькарас пошутил об игре за «Реал»: «Анчелотти сказал, что найдет для меня место»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о возможности сыграть за футбольный «Реал».

22 декабря 3-я ракетка мира посетил матч мадридской команды против «Севильи» (4:2) в 18-м туре ла лиги.

«Карло Анчелотти сказал, что найдет для меня место, если понадобится. Я вингер, левый вингер. Смещаюсь в центр и закручиваю удар», — цитирует теннисиста пресс-служба «сливочных».

21-летний Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и победителем четырех турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, «Ролан Гаррос»-2024).

 

Теннис
Футбол
ФК Реал
Карлос Алькарас
Читайте также
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
В России могут изменить правила поступления в вуз после колледжа
Спецборт МЧС РФ с выжившими в авиакатастрофе россиянами приземлился в Жуковском
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Эксперты оценили вероятность введения штрафов за использование VPN
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Рублев — Медведеву: «Я Скрудж и желаю тебе Рождества без рождественского настроения»
Эррани — о допинговом скандале Синнера: «В каждом деле есть свои нюансы, и обобщать нельзя»
Рублев выиграл два матча в стартовый день выставочного турнира в Макао
Медведев назвал качество, которое хотел бы позаимствовать у Синнера
Зверев — об Алькарасе: «С ним весело находиться на корте»
Зверев считает Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент
Сегодня
Вчера
Неделя