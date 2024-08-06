Шаповалов сохранил рейтинговые очки и призовые после дисквалификации на турнире в Вашингтоне

Сегодня, 10:19
ATP пересмотрела штраф в отношении канадского теннисиста Дениса Шаповалова, который был дисквалифицирован в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
После ошибки при счете 3:5 на тай-брейке второго сета канадец бросил ракетку на корт и накричал на болельщика. Судья на вышке вызвал супервайзера и снял Шаповалова с игры за неспортивное поведение.
«Комитет по штрафам подтвердил, что чиновники следовали правильным процедурам. Тем не менее комитет пришел к выводу, что потеря рейтинговых очков и призовых денег в данном случае будет непропорциональным штрафом», — говорится в заявлении организации.
Таким образом, в силе остался только штраф в отношении Шаповалова в размере 36 400 долларов за нарушение кодекса.