Синнер после победы в Майами: «Сезон на харде прошел очень хорошо»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на турнире серии ATP 1000 в Майами.

В финале «мастерса» во Флориде он обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:1.

«Секрет успеха? Жить настоящим. То, что было, уже прошло. Я стараюсь стать лучше. И, конечно, стараюсь наслаждаться моментом. И он особенный. Ты никогда не знаешь, станет ли [этот успех] последним. Поэтому нужно радоваться сегодня и думать о новой главе. Грунтовый сезон наступает, [и он] абсолютно другой. Посмотрим, как я с ним справлюсь. Но, определенно, сезон на харде прошел очень хорошо», — цитирует итальянца пресс-служба ATP.

После победы в турнире Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге испанца Карлоса Алькараса. Для 22-летнего спортсмена это 13-й титул в АТР-туре.