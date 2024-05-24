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Сегодня, 20:13

Циципас подтвердил, что возобновил отношения с Бадосой

Руслан Минаев
Паула Бадоса и Стефанос Циципас.
Фото Getty Images
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Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил, что вместе с испанской теннисисткой Паулой Бадосой они возобновили отношения.

9-я ракетка мира отметил, что принял решение через 2-3 недели после расставания.

«Я понял, что она человек, который меня очень поддерживает, и когда она попыталась договориться со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом. Я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга», — цитирует грека издание SDNA.

8 мая Бадоса опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о расставании с Циципасом.

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Теннис
Стефанос Циципас
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