Циципас подтвердил, что возобновил отношения с Бадосой

Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил, что вместе с испанской теннисисткой Паулой Бадосой они возобновили отношения.

9-я ракетка мира отметил, что принял решение через 2-3 недели после расставания.

«Я понял, что она человек, который меня очень поддерживает, и когда она попыталась договориться со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом. Я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга», — цитирует грека издание SDNA.

8 мая Бадоса опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о расставании с Циципасом.

«Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса