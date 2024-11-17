Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:10

Алькарас о первой встрече с Синнером: «Этот матч стал для нас американскими горками, но это было прекрасное время»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас поделились воспоминаниями о своем первом матче друг против друга.

«Я понятия не имел, кто он. Тогда подумал: «Ух ты, он потрясающий». Я был сразу впечатлен. После матча мы пошли в раздевалку, я хотел познакомиться с ним, потому что он был просто потрясающим талантом. Сразу было видно, что он особенный игрок», — цитирует Синнера Sportskeeda.

Алькарас отметил, что на тот момент не мог себе представить, что подружится с итальянцем и как далеко они зайдут в своей карьере.

«Этот матч стал для нас американскими горками. Но это было прекрасное время. На тот момент я и представить не мог, что нам придется участвовать в большом количестве турниров, чтобы быть там, где мы находимся сейчас. Это казалось в то время невозможным», — добавил он.

Первый поединок между спортсменами состоялся в 2019 году на «челленджере» в Аликанте. Тогда испанец победил со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

23-летний Синнер является чемпионом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024). На счету 21-летнего Алькараса четыре победы на «Шлемах» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024 и «Ролан Гаррос»-2024).

 

 

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Шольца
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР и встретится с Фритцем
Фритц — о победе над Зверевым: «В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным»
Фритц победил Зверева и стал первым финалистом Итогового турнира
Рублев проиграл первый сет Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира
Зверев победил Алькараса в Итоговом турнире АТР
Сегодня
Вчера
Неделя