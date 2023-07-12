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Сегодня, 09:00

Теннис: турниры ATP и WTA в июле 2023-го, даты и российские участники

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Расписание турниров, запланированных ATP и WTA на июль.

Уимблдон (Wimbledon), турнир Большого шлема

Даты: 3 — 16 июля

Место: Лондон, Великобритания

Покрытие: трава

Российские участники: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Шевченко,
Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова,
Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова.

WTA 250 — турнир Palermo International

Даты: 17 — 23 июля

Место: Палермо, Италия

Покрытие: грунт

Российские участники: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова.

Теннисистка Дарья Касаткина
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

WTA 250 — Hungarian Grand Prix Open

Даты: 17 — 23 июля

Место: Будапешт, Венгрия

Покрытие: грунт

Российские участники: Анастасия Потапова, Анна Калинская.

Hamburg European Open (WTA 250/ATP 250)

Даты: 24 — 31 июля

Место: Гамбург, Германия

Покрытие: грунт

Российские участники: Андрей Рублев, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Диана Шнайдер.

Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото Reuters

WTA 250 — турнир Ladies Open Lausanne

Даты: 24 — 31 июля

Место: Лозанна, Швейцария

Покрытие: грунт

Российские игроки: Полный список участников будет обнародован после 24 июня 2023 года.

WTA 250 — BNP Paribas Poland Open

Даты: 24 — 31 июля

Место: Гдыня, Польша

Покрытие: грунт

Российские игроки: Маргарита Бетова, Вера Звонарева.

Теннисист Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

ATP 250 — турнир Hall of Fame Open

Даты: 17 — 23 июля

Место: Ньюпорт, США

Покрытие: трава

ATP 250 — турнир Nordea Open — Swedish Open

Даты: 17 — 23 июля

Место: Бостад, Швеция

Покрытие: грунт

Российские игроки: Андрей Рублев, Ирина Хромачева.

ATP 250 — турнир Swiss Open

Даты: 17 — 23 июля

Место: Гштаад, Швейцария

Покрытие: грунт

Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters

ATP 250 — турнир Croatia Open

Даты: 24 — 30 июля

Место: Умаг, Хорватия (грунт)

Российские игроки: Александр Шевченко.

ATP 250 — турнир Atlanta Open

Даты: 24 — 30 июля

Место: Атланта, США

Покрытие: хард

Материалы о теннисе, анонсы и обзоры матчей, сетки турниров и расписание матчей в разделе сайта.

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