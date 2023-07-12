Теннис: турниры ATP и WTA в июле 2023-го, даты и российские участники

Сегодня, 09:00
Даты: 3 — 16 июля
Место: Лондон, Великобритания
Покрытие: трава
Российские участники: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Шевченко,
Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова,
Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова.
Даты: 17 — 23 июля
Место: Палермо, Италия
Покрытие: грунт
Российские участники: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова.
Даты: 17 — 23 июля
Место: Будапешт, Венгрия
Покрытие: грунт
Российские участники: Анастасия Потапова, Анна Калинская.
Даты: 24 — 31 июля
Место: Гамбург, Германия
Покрытие: грунт
Российские участники: Андрей Рублев, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Диана Шнайдер.
Даты: 24 — 31 июля
Место: Лозанна, Швейцария
Покрытие: грунт
Российские игроки: Полный список участников будет обнародован после 24 июня 2023 года.
Даты: 24 — 31 июля
Место: Гдыня, Польша
Покрытие: грунт
Российские игроки: Маргарита Бетова, Вера Звонарева.
Даты: 17 — 23 июля
Место: Ньюпорт, США
Покрытие: трава
Даты: 17 — 23 июля
Место: Бостад, Швеция
Покрытие: грунт
Российские игроки: Андрей Рублев, Ирина Хромачева.
Даты: 17 — 23 июля
Место: Гштаад, Швейцария
Покрытие: грунт
Даты: 24 — 30 июля
Место: Умаг, Хорватия (грунт)
Российские игроки: Александр Шевченко.
Даты: 24 — 30 июля
Место: Атланта, США
Покрытие: хард
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