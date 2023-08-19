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Сегодня, 12:40

Тэйлор Фритц рассказал, чему его научило отцовство

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал, как рождение ребенка повлияло на его жизнь.

«Я думаю, что [рождение ребенка] преподало мне много уроков касательно того, как управлять временем. Это также научило меня не так сильно заботиться о мнении других людей. Я научился просто заниматься своими делами и быть максимально продуктивным. Я путешествовал по миру, когда мне было 17 лет, чтобы играть в теннис, поэтому, независимо от личных вещей, в этом виде спорта нужно расти довольно быстро», — заявил Фритц.

Ранее американский теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу в 1/4 финала турнира в Цинциннати.

26-летний Фритц является победителем шести турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/taught-me-to-not-care-about-other-peoples-opinions-fritz-on-lessons-learned-from-having-a-child-at-19-while-juggling-rising-career
Теннис
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