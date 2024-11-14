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Сегодня, 15:00

Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур: смотреть матч Итогового турнира ATP

Тэйлор Фритц и Алекс Де Минаур сыграют в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тэйлор Фритц.
Фото Global Look Press
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Американец Тэйлор Фритц и австралиец Алекс де Минаур проведут матч заключительного тура группового раунда Итогового турнира АТР 2024 в четверг, 14 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Фритц — Минаур с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

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27-летний Фритц — 5-я ракетка мира, 25-летний де Минаур расположился на 9-й строчке мирового рейтинга.

Фритц и Минаур выступают в группе Илие Настасе с Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Тэйлор на ATP Finals 2024 победил Медведева и проиграл Синнеру, а Алекс уступил итальянцу и россиянину.

Алекс де Минаур
Тэйлор Фритц

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