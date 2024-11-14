Американец Тэйлор Фритц и австралиец Алекс де Минаур проведут матч заключительного тура группового раунда Итогового турнира АТР 2024 в четверг, 14 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

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27-летний Фритц — 5-я ракетка мира, 25-летний де Минаур расположился на 9-й строчке мирового рейтинга.

Фритц и Минаур выступают в группе Илие Настасе с Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Тэйлор на ATP Finals 2024 победил Медведева и проиграл Синнеру, а Алекс уступил итальянцу и россиянину.