Американец Тэйлор Фритц сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном в 1/4 финала турнира серии «мастерс» в Шанхае 11 октября. Ориентировочное время начала — 10.00 по московскому времени.

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На «тысячнике» в Китае представитель США был сильнее Хольгера Руне, Есукэ Ватануки и Теренса Атмана. По сетке бельгиец прошел Александра Зверева, Маркоса Гирона, Лоренцо Музетти и Джеймса Дакворта.

26-летний Фритц — 7-я ракетка мира. 33-летний Гоффен занимает 65-е место в рейтинге ATP.

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