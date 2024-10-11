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Сегодня, 09:00

Тэйлор Фртиц — Давид Гоффен: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Тэйлор Фритц вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тэйлор Фритц.
Фото AFP
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Американец Тэйлор Фритц сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном в 1/4 финала турнира серии «мастерс» в Шанхае 11 октября. Ориентировочное время начала — 10.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Фритц — Гоффен с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

На «тысячнике» в Китае представитель США был сильнее Хольгера Руне, Есукэ Ватануки и Теренса Атмана. По сетке бельгиец прошел Александра Зверева, Маркоса Гирона, Лоренцо Музетти и Джеймса Дакворта.

26-летний Фритц — 7-я ракетка мира. 33-летний Гоффен занимает 65-е место в рейтинге ATP.

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Теннис
Тэйлор Фритц

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