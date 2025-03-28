Фритц обыграл Берреттини и вышел в полуфинал турнира в Майами

Американский теннисист Тэйлор Фритц выиграл у итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Майами — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Матч длился 2 часа 46 минут. 27-летний американец сделал 16 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

В полуфинале Фритц сыграет с чехом Якубом Меншиком, который в четвертьфинале обыграл француза Артура Филса — 7:6 (7:5), 6:1.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5