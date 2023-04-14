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Сегодня, 16:18

Фритц — о матче с Рублевым: «Андрей — отличный игрок, он очень силен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американец Тэйлор Фритц прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я думаю, что мой уровень игры был очень высоким. Думаю, я провел очень хороший матч. Победа над Циципасом здесь придает мне большую уверенность. Это дало мне уверенность в том, что я могу хорошо играть на глине. Я использовал в игре свои шансы. Я знал, что если я буду играть слишком осторожно, он сможет обойти меня и доминировать на форхенде».

25-летний спортсмен также высказался о матче с Андреем Рублевым.

«Он отличный игрок и хороший друг, и я с нетерпением жду матча. Он очень силен», — сказал Фритц.

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
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