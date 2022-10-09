Тэйлор Фритц стал победителем турнира в Токио, обыграв в финале Тиафо

Американский теннисист Тейлор Фриц выиграл турнир в Токио. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Встреча длилась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Для 24-летнего Фрица этот титул стал четвертым за карьеру и третьим в 2022 году.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 4) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)